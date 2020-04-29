В «ЛНР» сообщили, когда в школах завершится учебный год

В «ЛНР» учебный год в школах планируют завершать поэтапно, в период с 1 по 25 мая. Об этом заявил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Министерство образования проанализировало выполнение образовательных программ, и на сегодняшний день мы можем говорить о том, что с 1 мая завершают дистанционное обучение учащиеся 1-4 классов. Связано это с тем, что они (1-4 классы) свою учебную программу этого года уже выполнили», – сообщил «министр»

«Также с 15 мая запланировано завершение дистанционного обучения для учащихся 5-8 классов», – добавил Цемкало.

Для учащихся 9-11 классов, по его словам, учебный год завершится 25 мая «в рамках ранее утвержденного плана на 2019-2020 учебный год».

«Связано это прежде всего с тем, что эти ребята (9 и 11 классы) будут еще сдавать государственную итоговую аттестацию», – пояснил «министр».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в школах учебный год 2019-2020 закончится в конце мая.

Напомним, выпускники школ с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса смогут получить оригиналы свидетельств об образовании (аттестаты) после открытия для пересечения КПВВ на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что с 4 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс–Украина», которые содействуют абитуриентам из неподконтрольного Донбасса при вступлении в украинские вузы.