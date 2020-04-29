В «ДНР» двое подростков повредили десятки надгробий на кладбище

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) двое подростков повредили несколько десятков надгробий на кладбище.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», несовершеннолетние местные жители, которые подозреваются в осквернении могил на кладбище – задержаны.

«Подростки рассказали, что пошли гулять на кладбище и для развлечения стали ломать кресты и памятники. От рук малолетних злоумышленников пострадали несколько десятков могил… В ходе разбирательства сотрудники полиции также установили причастность одного из несовершеннолетних к повреждению надгробий на другом кладбище, также расположенном в Советском районе Макеевки», – уверяют в «ДНР».

В отношении подростков (парня и девушки) открыты «уголовные дела» «за надругательство над телами умерших и местами их захоронения», им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. «Кроме того, сотрудники полиции составили административные протоколы на родителей задержанных за невыполнение обязанностей по воспитанию детей», – утверждают в «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube