«Перепись населения»: Стало известно, когда «ЛНР» огласит итоги

В «ЛНР» установили срок подведения итогов «переписи населения» – до 31 мая. «Правительство» внесло соответствующие изменения в «постановление», передают местные интернет-ресурсы.

«Установить срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР 2019 года – до 31 мая 2020 года», – говорится в «документе».

Также отмечается, что ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи – до 30 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.