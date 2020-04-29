Гранты для Донетчины: В «Каритас Краматорск» рассказали условия

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» добавил еще одно приоритетное направление в конкурсе мини-грантов – это преодоление последствий пандемии COVID-19 и поддержка лиц / семей / громад, которые пострадали. Заявки можно подавать до 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс объявлен для громад, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, внутренне перемещенных лиц и громад, которые приняли ВПЛ.

Цель конкурса – поддержка громад, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие адаптации ВПЛ в новых жизненных обстоятельствах, создание благоприятных условий для интеграции ВПЛ в местные громады по новому месту жительства, развитие локальных громад.

Участие в проекте могут принимать физические лица, общественные организации и инициативные группы из Краматорска, Бахмутского, Добропольского, Константиновского, Покровского, Лиманского, Александровского и Славянского районов Донецкой области. Размер гранта составляет 20 тыс. 400 грн. Гранты предоставляются на конкурсной основе.

Приоритет будет предоставляться проектам, которые будут направлены на работу с преодолением последствий пандемии COVID-19 и поддержку лиц / семей / громад, которые пострадали; детьми и молодежью, лицами и семьями, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; лицами и детьми с инвалидностью и членами их семей; ВПЛ; участниками АТО / ООС и членами их семей; лицами пожилого возраста.

Аппликационная форма находится здесь. Заявки необходимо присылать на почту: socentr.caritas@gmail.com. По всем вопросам можно обращаться по тел.: 066-881-3242 (Елена); 066-993-2800 (горячая линия).