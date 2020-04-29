Гроза беспилотников: В Украине испытали новый радар

В Украине испытали экспортный вариант 3D-радара 90К6Е для противовоздушной обороны (ПВО), который подтвердил заявленные производителем характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонмрома».

«После проведения заводских испытаний, мы успешно завершили этот последний этап испытаний радара 90К6Е по способности определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеивания. Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. Мы уже имеем потенциального заказчика с одной из стран Ближнего Востока, для которого способность определения беспилотных летательных объектов является одним из основных требований. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенного изменения под нужды наших военных», – рассказал директор Научно-производственного комплекса «Искра» Юрий Пащенко.

Этот принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Он разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказания и как информационное звено в подразделениях Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Объектом определения во время испытаний радара выступил беспилотник Raybird-3, полетами которого руководили специалисты компании Skyeton. Raybird 3 – это БПЛА класса «малый тактический», который используется для различных долговременных миссий, ISTAR решений и поисково-спасательных операций. Имеет максимальную высоту полета 3000 м и может развить скорость до 160 км/ч. Украинский радар справился с его обнаружением.