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В Украине переносят запуск фотовидеофиксации дорожного движения: Подробности

29.04.20 08:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел Украины переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

12 марта МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда же в ведомстве сообщили, что запуск этой системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года.

«Уже 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина», – сообщили в пресс-службе.

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