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Северодонецк получил средства индивидуальной защиты и санитайзеры

29.04.20 20:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Агентство ООН по делам беженцев в рамках инициативы по поддержке общин для людей, живущих с ВИЧ, передало в Северодонецк средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

«Агентство ООН по делам беженцев передало в Северодонецк защитные маски, резиновые перчатки, респираторы и санитайзеры для реагирования на вспышку пандемии коронавируса в рамках инициативы по поддержке общин для людей, живущих с ВИЧ. Цель проекта – поддержка персонала, работающего в местах лечения зависимости от психоактивных веществ в Лисичанске, Рубежном и Старобельске», – сообщили в пресс-службе.

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