В Донецкой области 75 рынков заявили о возможности работать по требованиям МОЗ, – нардеп

В Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«75 рынков Донецкой области, в том числе Авдеевки, прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям МОЗ. Завтра (сегодня, 29 апреля, – ред.) на заседании Кабмина будет принято окончательное решение. Ждем официального подтверждения», – написал Муса Магомедов.

Как сообщалось ранее, на ближайшем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook. Степанов отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасность, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля работы рынков.