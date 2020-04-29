Коронавирус в Украине: За сутки заболели 456 человек

За минувшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 111 пациентов выздоровели», – сообщил Максимов.

Министр также проинформировал, что в целом за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9866 человек. Из них 672 ребенка и 1976 медицинских работников. Уже выздоровели 1103 человека. Также зафиксировано 250 летальных случаев.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 60, Тернопольской области – 44 и городе Киеве – 43», – сообщил глава Минздрава.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 9:00 сегодня, 29 апреля, в Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 33 случая.