Сводка из зоны ООС за 28 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 28 апреля один украинский военный погиб. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Каменки – из миномета калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Опытного – из ручного противотанкового гранатомета;

у Павлополя – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских позиций:

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

у хутора Вольный (Золотое-4) – из артиллерийских систем калибром 152 мм и минометов калибром 82 мм;

у Попасной из минометов калибром 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия;

по окрестностям Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из артиллерии калибрами 152 мм и 122 мм, минометов калибром 120 мм;

неподалеку Зайцево – из минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское.

С начала текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Верхнеторецкого, а из минометов калибром 82 мм вел огонь рядом с Новотошковским.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 158 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, Жабичево, а также села Спартак, Веселое и Ясное; на горловском направлении – районы поселков шахты имени Гагарина и Зайцево».

В «ДНР» также уверяют, что «накануне в результате обстрела в поселке Старомихайловка произошло возгорание нежилого дома по ул. Жуковского. Кроме того, огнем повреждены кровля, остекление, ограждение и хозпостройка в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка по ул. Черемуховая».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».