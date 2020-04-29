В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Военные медики сообщили, что на текущий момент в армии коронавирусом болеют 52 человека.

«На 07:00 29 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая», – рассказали в Медицинских силах.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 327 человек. У 54 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение», – сообщили военные медики.