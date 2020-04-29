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Уже на этой неделе: В Минздраве пообещали медикам более 240 млн грн на покрытие недофинансирования

29.04.20 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На этой неделе учреждения здравоохранения в регионах нашей страны получат субвенцию в размере 241,8 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения Украины, которое мы очень остро ощущаем со стартом II этапа реформы с 1 апреля, Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов проработало вопросы приближения и получения финансирования в апреле средств субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службой уже сегодня-завтра», – проинформировал Степанов.

«Эти средства, в первую очередь, пойдут на финансирование учреждений, получивших недофинансирование, которым не хватает средств на заработную плату», – отметил министр.

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