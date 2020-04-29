Вернулась из РФ: На Луганщине у женщины подтвердили коронавирус

На Луганщине за прошедшие сутки выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«Жительница Рубежного находилась на самоизоляции после возвращения из России. В конце периода самоизоляции было проведено обследование быстрым тестом на COVID-19», – сообщили в центре.

Там уточнили, что результат теста оказался положительным, что подтвердилось результатами исследования методом ПЦР. Заболевание у женщины протекает бессимптомно. Больная находится на амбулаторном лечении.

В целом в Луганской области всего 33 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 17 человек проходят лечение амбулаторно, 13 – госпитализированы, 3-е выздоровели.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 29 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9866 человек. Из них 672 ребенка, а также 1976 медицинских работников. 1103 человека выздоровели, летальных случаев – 250.

В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

В «ДНР» 28 апреля сообщили, что в «республике» зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 89, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением 9 человек. В «ЛНР» – 119 заболевших.