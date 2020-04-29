Рядом разорвались два снаряда: На Луганщине волонтеры попали под обстрел

Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» попали под обстрел вблизи КПВВ «Золотое» в Луганской области. Недалеко от автомобиля разорвались 2 снаряда, выпущенные из тяжелой артиллерии. Об этом на своей странице в Facebook рассказал координатор гуманитарной миссии Евгений Каплин.

По его словам, 28 апреля в 16:50 2 снаряда, выпущенные из тяжелой артиллерии, приземлились в нескольких сотнях метров от КПВВ «Золотое» (работает на пропуск местных жителей).

«Чудом снаряд не попал в машину с двумя сотрудниками гуманитарной миссии "Пролиска", возвращавшимися домой в прифронтовую Катериновку после рабочего дня в гуманитарном центре в Золотом. Автомобиль миссии с водителем Игорем и начальником гуманитарного центра Ларисой во время обстрела остановился в яру перед КПВВ на перекур», – сообщил Каплин.

«Тишину и пение птиц прервали два разрыва от приземлившихся снарядов, один из которых угодил непосредственно в дорогу, по которой должен был в этот момент проезжать наш служебный автомобиль, второй – рядом с дорогой по траектории движения автомобиля. Стоявшее в момент обстрела на КПВВ авто почты получило повреждение от взрывной волны (в автомобиле высыпались стекла)», – добавил он.

Каплин уточнил, что обстрел произошел неподалеку участка разведения №2. Снаряды навесом прошли над участком разведения и разорвались в нескольких сотнях метров от демилитаризованного участка.

Напомним, как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования в минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вели обстрелы в том числе из артиллерийских систем калибром 152 мм.