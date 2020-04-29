В «ДНР» умер еще один человек с подтвержденным COVID-19

В «ДНР» умер еще один человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«В ДНР, согласно проведенным исследованиям 28 апреля, выявлены 7 случаев заболевания COVID-19», – уверяют в «республике».

Уточняется, что 6 случаев подтверждены у людей, контактировавших с заболевшими COVID-19 ранее. Также в «ДНР» уверяют, что коронавирус подтвержден у 1 человека, попавшего в «республику» в ходе обмена пленными 16 апреля.

«Всего по состоянию на 10:00 29 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 96: на лечении – 83 пациента, выписаны – 10 человек, летальных случаев – 3», – сообщают в «минздраве».

Как сообщалось, по данным Минздрава на 29 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9866 человек. Из них 672 ребенка, а также 1976 медицинских работников. 1103 человека выздоровели, летальных случаев – 250. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19, на подконтрольной части Луганской области – 33 случая.

В «ЛНР» по состоянию на 28 апреля были выявлены 119 заболевших.