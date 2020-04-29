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На Донетчине появятся четыре новых ботанических заказника (Фото)

29.04.20 23:42
Пресс-служба Волновахской райгосадминистрации
Пресс-служба Волновахской райгосадминистрации

В Волновахском районе создадут 4 новых ботанических заказника. Об этом сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

Как сообщается, планируется создание ботанических заказников местного значения:

  • «Новоалексеевка» площадью 234,6 га – на территории Новоалексеевского сельского совета;
  • «Солнечное» площадью 34,4 га – на территории Солнечного сельского совета;
  • «Лазаревка» площадью 140,56 га – на территории Стретенского сельского совета;
  • «Анадоль 2» площадью 174,4 га – на территории Анадольского сельского совета.

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