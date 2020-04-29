На Донетчине появятся четыре новых ботанических заказника (Фото)

В Волновахском районе создадут 4 новых ботанических заказника. Об этом сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.
Как сообщается, планируется создание ботанических заказников местного значения:
- «Новоалексеевка» площадью 234,6 га – на территории Новоалексеевского сельского совета;
- «Солнечное» площадью 34,4 га – на территории Солнечного сельского совета;
- «Лазаревка» площадью 140,56 га – на территории Стретенского сельского совета;
- «Анадоль 2» площадью 174,4 га – на территории Анадольского сельского совета.