В Украине изменился протокол лечения COVID-19: Глава Минздрава рассказал детали

В Украине внесли изменения в протокол лечения больных COVID-19, в частности был добавлен гепарин. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В связи с тем, что мы наблюдаем большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни COVID-19. В связи с тем, что наши специалисты, которые составляют протокол, обратили на это внимание, посмотрели на протоколы других стран, в том числе США, стран Европы, пообщались со своими коллегами. Было принято решение именно специалистами ввести в протокол гепарин», – рассказал министр.