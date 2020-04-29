10 гривен станут монетой: Детали

С 3 июня 2020 Национальный банк Украины ведет в обращение монеты номиналом 10 гривен. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр НБУ.

Отмечается, что благодаря комплексным изменениям в новом поколении гривны будет 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот.

«Это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс», – сообщили в Нацбанке.

В итоге номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

«Новая оборотная монета номиналом 10 гривен – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты», – рассказали в Нацбанке.