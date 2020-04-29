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В «ДНР» сообщили о взрыве в Шахтерске

29.04.20 12:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажных жилых домов, ранена женщина. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как сообщается, нетрезвый 23-летний местный житель «из хулиганских побуждений бросил гранату в сторону припаркованного между домами автомобиля».

«В результате взрыва автомобиль был поврежден, а находившаяся неподалеку женщина получила незначительные осколочные ранения… Правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что мужчина задержан, его обвиняют в «хулиганстве» и «незаконном хранении боеприпасов».

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