В «ДНР»: Как в карантин живет конная школа в Макеевке (Фото)

В «ДНР» в конной школе в Макеевке юные спортсмены продолжают осваивать тонкости верховой езды дистанционно. Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

Конная школа в Макеевке – единственная в «ДНР», в ней сейчас 52 лошади. Чтобы оставаться в хорошей спортивной форме, они должны пускаться рысью, преодолевать барьеры и гарцевать. Этим с ними во время карантина занимаются 7 спортсменов. Ребята не только ездят на лошадях верхом, но и ухаживают за ними.

За одной из спортсменок Евой Несиной закреплены 8 лошадей. В конюшню она приходит каждый день рано утром. «Не только дети, но даже лошади скучают по выступлениям. Но при этом ни одно животное у нас не простаивает в конюшне. Время от времени заниматься лошадьми помогают 4 наших тренера, еще двое (а им больше 65 лет) – на самоизоляции», – рассказывает она.

По словам Несиной, во время режима повышенной готовности тренеры продолжают обучать детей дистанционно. Спортивную форму поддерживают посредством скайпа. Еще в соцсетях осваивают историю верховой езды и психологию лошадей. У каждой свой нрав. Чтобы в самый ответственный момент соревнований она не скинула с себя, юные спортсмены находят общий язык с этими животными лаской. Медали – у самых терпеливых.

Сейчас Ева занимается с годовалым жеребенком Бавария. Он родился от лошади Барселоны, на которой девушка тренируется и готовит ее к соревнованиям. Она лучше всех преодолевала барьеры верхом на маршрутах до 110 метров.

«Бавария родилась на конюшне в марте прошлого года. Сначала я ее научила ходить рядом с человеком, общаться, а также не бояться посторонних звуков. Лошадь перспективная», – считает девушка.

Ева мечтает стать тренером по конкуру. Но это было непреодолимым препятствием еще до начала распространения коронавируса. В тренеры берут только мастеров спорта, а в «ДНР» такие звания в конном спорте не присваивают. Чтобы получить мастера спорта, еще до ограничительных мер нужно было выезжать в Россию.

Подтвердить свои достижения (преодоление на лошади маршрута с барьерами 140 см и выше) за пределами «республики» дорого и проблематично. Вывезти лошадь на соревнования в Ростов-на-Дону стоит 1,5 тыс. долл., в Москву – в 2 раза дороже. Большая часть денег уходит на транспортировку, приходится платить и за место в конюшне.