Глава Минздрава рассказал, кто будет контролировать рынки, если их откроют

В случае открытия продовольственных рынков в Украине, контроль по соблюдению карантинных мероприятий на них будет осуществлять Госпродпотребслужба. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас есть в государстве соответствующий орган – Госпродпотребслужба, которая должна контролировать, в том числе соблюдение в данном случае карантинных мероприятий на продовольственных рынках. То есть, вопросом контроля за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены правительством, будет заниматься Госпродпотребслужба. Кроме того, если будут большие нарушения на том или ином рынке, Госпродпотребслужбе будет предоставлено право на закрытие таких рынков», – отметил он.

Как сообщалось ранее, на ближайшем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook. Степанов отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасность, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля работы рынков.

По информации народного депутата Украины Мусы Магомедова, в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.