У троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске подтвержден коронавирус

В неподконтрольном украинским властям Луганске у 3-х сотрудников «скорой помощи» подтвержден коронавирус COVID-19.

Как сегодня, 29 апреля, местным интернет-ресурсам рассказал исполняющий обязанности директора «Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Демьян Пархомчук, положительные тесты – у сотрудников подстанции «скорой помощи» №4.

«Мы контактируем как первичное звено – самые первые – с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают эту информацию (о симптомах), и у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, положительны результаты теста на коронавирус», – заявил Пархомчук, уточнив, что инфекция обнаружена у 3-х сотрудников луганской подстанции «скорой помощи» №4.

«С целью нераспространения инфекции было принято решение о том, чтобы люди, которые контактные, прошли тестирование. Они направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение 4-й городской больницы. Как только получат отрицательные результаты, все выйдут на рабочие места», – сообщил Пархомчук.

Он уверяет, что на территории подстанции проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. «Подстанция готова к работе. С 30 апреля будут направлены несколько бригад, которые будут обслуживать (людей). Вызовы как обслуживались, так и обслуживаются в этот период – с других подстанций. И Ленинский, и Каменнобродский район. То есть, никто не отказывает в выездах», – сообщил Пархомчук.

Напомним, в «ЛНР» 28 апреля сообщили о 119 зарегистрированных случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 29 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9866 человек. Из них 672 ребенка, а также 1976 медицинских работников. 1103 человека выздоровели, летальных случаев – 250. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19, на подконтрольной части Луганской области – 33 случая.

В «ДНР» коронавирус по состоянию на 29 апреля подтвержден у 96 человек, трое умерли.