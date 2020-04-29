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Вовлекла в проституцию несовершеннолетнюю: На Луганщине будут судить 21-летнюю сводницу

29.04.20 16:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жительницу Лисичанска (Луганская обл.) будут судить за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Лисичанская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города по факту сводничества для разврата, совершенного с привлечением несовершеннолетней (ч. 3 ст. 302 УК Украины – создание или содержание мест разврата и сводничество).

«Следствием установлено, что 21-летняя женщина по заказу двух клиентов подыскала несовершеннолетнюю, организовала встречи и обеспечила привоз девушки в арендованную квартиру. В указанном помещении лицо предоставило сексуальные услуги за денежное вознаграждение, часть отдала организатору интимной встречи», – сообщили в прокуратуре.

За совершение уголовного преступления женщине грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

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