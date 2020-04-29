Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ посетят Донбасс: Подробности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел видеовстречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером перед открытием первого заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины. Собеседники договорились осуществить совместный визит на Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также в ходе разговора Дмитрий Кулеба отметил, что продолжающиеся российская агрессия против Украины и аннексия Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Украины и генеральный секретарь ОБСЕ обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

«Собеседники были едины в том, что ограничение боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии COVID-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей», – отметили в пресс-службе.

Дмитрий Кулеба поблагодарил за помощь ОБСЕ в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал генерального секретаря уделить особое внимание положению политических заключенных в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации и способствовать усилиям по их освобождению.