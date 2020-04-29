Погибшие, пленные, пропавшие без вести: В УХСПЧ рассказали о неподконтрольной Кадиевке

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) в начале вооруженного конфликта незаконные вооруженные формирования (НВФ) в двух своих пунктах размещения удерживали пленных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, во время онлайн-презентации отчета* о начале оккупации Кадиевки рассказал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Беда.

По его словам, сотрудники УХСПЧ готовили отчет на протяжении полугода. Собирать свидетельства о событиях, которые там происходили в начале военного конфликта (2014-2015 годы), было сложно – так как Кадиевка до нынешнего времени находится на неподконтрольной украинским властям части Луганщины.

Алексей Беда отметил, что именно в период 2014-2015 годов были зафиксированы самые жестокие проявления насилия: пленения, пытки, убийства, обстрелы жилмассивов.

В частности, были обстреляны жилые районы города, в списке погибших жителей – 16 человек.

«Если детально рассматривать карту, которую мы создали, то можно увидеть, что эти места обстрелов – микрорайоны Ромашка и Стройгородок – они находятся достаточно далеко от мест дислокации военных. И на самом деле, в тот период Кадиевка стала таким центром, тыловым штабом незаконных вооруженных формирований», – рассказал координатор Центра документирования УХСПЧ.

«В целом мы насчитали около 17 пунктов, где они размещались. В двух из них удерживались пленные. Мы можем допускать, что они использовались как живые щиты», – добавил он.

Согласно свидетельствам, полученным сотрудниками УХСПЧ, микрорайон Ромашка был обстрелян со стороны Калиново – и тогда, и сейчас населенный пункт находится под контролем НВФ. «Поэтому мы можем допускать, что эти обстрелы проводились именно оккупационными войсками с целью распространения страха и ненависти к Украине», – сообщил Алексей Беда.

Также в тот период, по его словам, много людей пропали без вести. Удалось установить до 10 человек, но их, скорее всего, намного больше.

*Отчет «Кадиевка: Название изменено, оккупация продолжается» был подготовлен на основе показаний жителей Кадиевки Украинским Хельсинским союзом по правам человека.