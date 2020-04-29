На Донетчину доставили 12 тонн средств индивидуальной защиты для медиков

Сегодня, 29 апреля, из Китая прибыл самолет с благотворительной помощью, который доставил груз для медиков Донецкой области. Масштабный проект был реализован по инициативе бизнеса при поддержке Офиса президента Украины и председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Всего Донетчина получила 12 тонн груза – это индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.

В состав гуманитарного груза вошли 375 тыс. одноразовых медицинских масок, 150 тыс. респираторов, 400 тыс. одноразовых перчаток, 15 тыс. защитных костюмов, 20 тыс. очков и лицевых щитков, 800 бесконтактных термометров.

Все товары имеют соответствующие сертификаты качества, которые представителями двух благотворительных организаций были переданы заместителю главы области Денису Клюшникову и директору департамента здравоохранения облгосадминистрации Владимиру Колеснику.

«В Украине зарегистрировано около 10 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Благодаря мерам, которые принимаются руководством области, эту инфекцию и ее распространение удается сдерживать. Иногда нас обвиняют, что меры, которые мы принимаем, слишком жесткие. И они привели к тому результату, что наша область по количеству больных коронавирусом занимает последние места. Помощь, которая нам сегодня предоставлена, своевременна и очень нужна», – отметил Денис Клюшников.

По его словам, в ближайшее время помощь будет направлена в медицинские учреждения области.