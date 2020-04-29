В Мариуполе проверяют около 2 тысяч контактных лиц нового очага коронавируса

В Мариуполе отрабатывают круг контактных лиц нового очага коронавирусной инфекции, в который входит около 2 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передают «Донецкие новости».

Она рассказала, что в связи со вспышкой коронавирусного заболевания, которая ранее произошла в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе, отрабатываются контактные лица, число которых составляет около 2 тыс. человек. Из них больше 300 отправлены на самоизоляцию.

«В городе зарегистрированы 34 лабораторно подтвержденных случая заболевания, 7 пациентов выздоровели. На исследования в референс-лабораторию отправлено 164 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 380 лицами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 30 жителями, которые прибыли из-за рубежа. Все они находятся на самоизоляции», – отметила заместитель городского головы.

По ее словам, все лечебные учреждения города, оборудованные под госпитальные базы для пациентов с коронавирусом, готовы принимать больных.

«Они полностью обеспечены необходимым реанимационным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, оборудованы кислородные базы. Больницы обеспечены и медикаментами», – подчеркнула Ксения Сухова.