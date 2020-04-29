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После 11 мая в Украине введут адаптивный карантин, – Шмыгаль

29.04.20 13:59
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал
Денис Шмыгаль / Фото: Правительственный портал

В Украине рассматривают введение адаптивного карантина после завершения общенационального карантина 11 мая. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что накануне на Совете экономического развития состоялся разговор с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план с предложениями о том, что нужно запускать адаптивный карантин.

«Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это последующие наши шаги после 11 мая», – сказал Шмыгаль.

«Мы также должны осознавать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена – никуда не денутся. Отныне это – норма», – добавил премьер-министр.

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