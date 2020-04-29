За 80,5 млн грн: На Донетчине ремонтируют дорогу Новобахмутовка – Пески

На Донетчине на ремонт автодороги «Новобахмутовка – Пески» из госбюджета выделили более 80,5 млн грн. Об этом сегодня, 29 апреля, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Ремонтируем дорогу Новобахмутовка – Пески. Получили на это из государственного бюджета 80 млн 544 тыс. грн. Это важная дорога местного значения, и она уже длительное время нуждалась в ремонте. Наконец начали. Департамент развития базовых отраслей промышленности выступает заказчиком. Работы выполняет компания "Славдорстрой". К осени планируют завершить», – написал губернатор.

В свою очередь, в «Славдорстрое» уточнили объем работ и рассказали, когда планируют их закончить.

«Константиновка – Очеретино – Авдеевка. Прямая дорога. Для проезда как легкового, так и иногда грузового транспорта для обеспечения жизнедеятельности региона. Мы выполняем среднетекущий ремонт. На данном этапе выполняем фрезерование существующего покрытия, а также последующую укладку для укрепления основания слоя из органоминеральной смеси. В последующем будут производиться работы по укладке двух слоев асфальтобетона, а также установка барьерных ограждений, знаков дорожных, установка прикромочных лотков для водоотвода воды с трассы. По срокам. У нас срок выполнения – по 31 августа 2020 года. Думаю, что мы в эти сроки успеем, может быть даже немного раньше окончим», – рассказал представитель компании Дмитрий Алимахин.