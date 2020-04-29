На Донетчине подготовились к открытию рынков

В Донецкой области издано постановление главного государственного санитарного врача об условиях работы рынков. Решения об их открытии принимают комиссии на местах, они же и осуществляют контроль. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко издал постановление, в котором установил требования и условия для работы агропродуктовых рынков. Такое постановление продублировано и главным государственным санитарным врачом в Донецкой области.

«Мы не открываем рынки. Речь идет о тех условиях, при которых они могут работать. А открывать рынки будут городские комиссии, штабы – при наличии условий. Там все четко написано: как будут располагаться работники, какие условия для торговли, как будут проходить покупатели на рынки, о масках, уборке, дезинфекции и прочем», – рассказал Василий Гончаренко.

По его словам, городские комиссии также будут контролировать выполнение данных условий и в случае нарушений снова будут закрывать рынки.

«Такие рынки работать не должны. Бизнес не должен инфицировать людей. Нужно, чтобы и люди не болели, и бизнес работал – все должно быть конструктивно», – отметил главный санврач области.

Напомним, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.