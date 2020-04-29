RU
Все новости

Кабмин поддержал решение, позволяющее рынкам возобновить работу в период карантина

29.04.20 14:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины сегодня, 29 апреля, поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность», – написал премьер.

«Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», – отметил глава правительства.

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило постановление, регулирующее работу рынков в период карантина. По информации народного депутата Украины Мусы Магомедова, в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк