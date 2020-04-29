Кабмин поддержал решение, позволяющее рынкам возобновить работу в период карантина

Кабинет министров Украины сегодня, 29 апреля, поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность», – написал премьер.

«Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», – отметил глава правительства.

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило постановление, регулирующее работу рынков в период карантина. По информации народного депутата Украины Мусы Магомедова, в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.