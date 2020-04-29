В возрасте 6 – 11 лет: На Луганщине пятеро детей устроили погром на кладбище

На Луганщине 5 детей в возрасте от 6 до 11 лет устроили погром на кладбище. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что сегодня утро в Беловодский отдел полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на одном из кладбищ повреждены памятники.

Выехав на место происшествия полицейские установили, что на кладбище на окраине поселка повреждены 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле повалена гранитная плита с памятными надписями.

Позднее полицейские установили, что к совершению правонарушения причастны 5 детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Решается вопрос о внесении сведений по ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой».