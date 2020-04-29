Децентрализация: Кабмин утвердил перспективные планы трех областей

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 29 апреля, утвердил перспективные планы формирования территорий громад Луганской, Херсонской и Хмельницкой областей, передает корреспондент «Донецких новостей».

Соответствующие проекты распоряжений правительства были разработаны областными государственными администрациями и Министерством развития громад и территорий Украины, на основе критериев Методики формирования состоятельных территориальных громад.

«Принятые решения будут содействовать формированию состоятельных громад, способных предоставлять населению качественные услуги, что в свою очередь, создаст более комфортные условия проживания населения области, улучшения инвестиционной среды для физических лиц-предпринимателей, юридических лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность. Также это обеспечит увеличение поступлений в местные бюджеты, что будет содействовать усилению состоятельности громад, восстановлению инфраструктуры, привлечению инвестиций и развитию регионов», – отметил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, представляя проекты распоряжений правительства.

Согласно принятым документам, в Луганской области предусмотрено 37 объединенных территориальных громад, в Херсонской – 49, в Хмельницкой – 60. Планы охватывают 100% территории областей.

Как сообщалось ранее, в Луганской области уже есть 24 ОТГ. По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%. По словам главы области Сергея Гайдая, перспективный план формирования громад Луганской области будет экономически целесообразным.