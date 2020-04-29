Объезжал ремонтные работы: На Донетчине водитель иномарки сбил молодого парня

Неподалеку прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу в связи с ремонтными работами дорожного полотна и сбил мужчину. В результате аварии 26-летний мужчина получил телесные повреждения. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Утром прошлого дня в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение о том, что в с. Орловка Ясиноватского района произошло ДТП с пострадавшим. На месте происшествия работали сотрудники Авдеевского отделения полиции и медики "скорой помощи". Полицейские установили, что на данном участке дороги рабочие Службы автомобильных дорог осуществляли ремонт асфальтового покрытия. Водитель автомобиля "Мерседес", пытаясь объехать рабочих автодора, совершил наезд на молодого человека», – рассказали в полиции.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.