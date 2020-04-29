В Украине смогут открыться больше 800 продовольственных рынков, – министр экономики

В Украине смогут возобновить работу 872 продовольственных рынка, при условии выполнения ними противоэпидемических требований. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украина Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба правительства.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которое регламентирует деятельность агропродовольственных рынков на период карантина.

«Принятое постановление будет завтра опубликовано в "Урядовому кур’єрі", что будет означать фактический рестарт работы продовольственных рынков. При соблюдении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом Минздрава, в Украине откроется 872 рынка», – прокомментировал Игорь Петрашко.

По его словам, контроль за соблюдением продовольственными рынками противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее 2-х своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

«Обращаюсь к руководителям рынков, предпринимателям и фермерам, которые торгуют на этих рынках, с большой просьбой соблюдать нормы, установленные главным санитарным врачом. Эти нормы не являются уникальными, они подобны тем, которые установлены для магазинов», – отметил министр экономики.

В частности, согласно принятым изменениям, требования к рынкам предусматривают:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора);

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, должно быть не более одного на 10 кв. м торговой площади;

расстояние между местами продавцов – не менее 3-х метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборки и дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать.

Напомним, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.