Помощь Фонда Рината Ахметова в борьбе с коронавирусом неоценима, – президент Ассоциации анестезиологов Украины

Фонд Рината Ахметова вносит неоценимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине. Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, сообщает пресс-служба Фонда.

По словам Дуброва, Фонд начал оказывать помощь с первых дней угрозы эпидемии: «Это и аппаратура, в том числе высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких, и экспресс-тесты для быстрой диагностики заболевания, а также средства индивидуальной защиты. Эту помощь невозможно переоценить».

Он также отметил важность сериала для врачей, созданного Фондом совместно с Министерством здравоохранения Украины и Минцифры. Цель сериала – научить медиков пользоваться современными аппаратами искусственной вентиляции легких. В том числе теми, которые Фонд Рината Ахметова скоро доставит в Украину.

«Это более чем эффективный шаг, поскольку новые аппараты могут отличаться своими режимами работы в зависимости от производителя. И благодаря сериалу врачу не нужно изучать многотомные инструкции порядка 800 страниц, можно посмотреть 10–15-минутный профессионально снятый фильм об этом с участием эксперта врача-анестезиолога. Это позволяет гораздо проще освоить новую аппаратуру», – подчеркнул Сергей Дубров.

Он добавил, что также готовится подписание Меморандума между МОЗ и Фондом Рината Ахметова о совместной организации консультаций для сотрудников отделений интенсивной терапии.

«В каждом медицинском учреждении с интенсивной терапией будут созданы виртуальные персональные кабинеты. Семь экспертов-анестезиологов в любое время проконсультируют врачей отделения по вопросам проведения интенсивной терапии, использования того или иного режима работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Это поможет подобрать наиболее оптимальную тактику лечения больных», – пояснил глава Ассоциации анестезиологов Украины.

Сергей Дубров также рассказал, что пока нет препаратов, которые можно с полной уверенностью назвать 100% действующим лекарством от новой инфекции. Поэтому карантин и самоизоляция являются одними из наиболее действенных инструментов для сдерживания эпидемии. И пример Украины – наглядное подтверждение.

«По состоянию на 28 апреля зафиксировано 9410 случаев инфицирования. Это в десятки раз меньше ожидаемого. В том числе благодаря карантину. COVID-19 – абсолютно новый вирус, и как он себя будет вести, никто предсказать не может. Сейчас вряд ли кто-то с уверенностью может сказать: будет вторая волна заболеваемости или нет. Но даже если 11 мая карантин отменят, это не повод сразу же снимать маски», – добавил главный анестезиолог Украины.

Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Фонд закупает анализаторы проб и тест-картриджи для них. Данное оборудование уже передано медикам Киева и Мариуполя.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Также Фонд совместно с Минцифры, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины представили новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Он призван помочь специалистам, которые будут или уже применяют в практике реанимационное оборудование для спасения пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, быстро найти общий язык с современной цифровой медтехникой. Сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.