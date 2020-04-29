В Бахмуте обследуют больше 160 контактных лиц «нового» пациента с COVID-19

В Бахмуте по случаю COVID-19, который был подтвержден 25 апреля, установили 162 контактных лица, в том числе 47 медработников. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА сегодня, 29 апреля, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он рассказал, что пациент из Бахмута, у которого был подтвержден COVID-19, до того, как ему установили диагноз «пневмония», обращался за помощью к медработникам.

«Он был у семейного врача, и его направляли на консультацию к узким специалистам и на флюорографию. Всего отработано 162 контакта, из них 47 медработников. Все медицинские работники были обследованы с помощью быстрых тестов и ПЦР. И, как известно, 2 медицинских работника получили в субботу позитивные результаты тестов. Это медсестра из кабинета узкого специалиста и санитарка флюорографического кабинета», – сообщил Педенко.

По его словам, остальные медработники обследованы, и ПЦР-тесты у них отрицательные. «Продолжается обследование тех лиц, которые могли контактировать с пациентом. Ситуация в Бахмуте под контролем», – подчеркнул Педенко.

Он также сообщил, что за минувшие сутки на Донетчине не выявили новых случаев заболевания. Проведены ПЦР-тесты для 78 человек, все результаты – негативные. Также провели 543 быстрых теста, всего за весь период в Донецкой области использовали 5932 экспресс-теста.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 сегодня, 29 апреля, в Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 33 случая.