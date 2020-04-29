Доступные кредиты 5-7-9%: Правительство расширило возможности программы

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 29 апреля, расширил возможности для получения предпринимателями кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», сообщает пресс-служба правительства.

Теперь получить рефинансирование в рамках антикарантинного пакета под нулевую процентную ставку, которым программа была дополнена 15 апреля 2020 года, смогут субъекты предпринимательства, чей годовой доход не превышал 10 млн евро.

«Снимается ограничение максимальной суммы кредита на такое рефинансирование. Ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро», – уточняют в Кабмине.

Кроме того, заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет в сумме до 3 млн грн.

Оба вида рефинансирования становятся доступными для заемщиков, имеющих кредиты в любом банке Украины.

Согласно принятому Кабмином решению, бизнес получит возможность оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать 9 месяцев и зависит от цели предоставления государственной поддержки.