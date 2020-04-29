Глава Минреинтеграции обсудил с послом Франции инфраструктурные проекты на Донбассе

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и посол Франции в Украине Этьен де Монтень де Понсен обсудили сотрудничество Украины и Франции в рамках реализации совместных проектов на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, в рамках встречи рассматривался проект альтернативного водоснабжения Мариуполя в Донецкой области и проект по восстановлению западной фильтровальной станции Попаснянского района Луганской области.

«Франция является большим другом и важным партнером Украины. Я высоко ценю усилия Парижа по четкой и последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках Нормандского формата. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку социально-экономического восстановления восточных областей Украины, пострадавших от российской агрессии. В частности, в контексте предоставления средств в рамках реализации проекта "Модернизация системы водоснабжения города Мариуполь"», – подчеркнул Алексей Резников.

Вице-премьер также выразил надежду на присоединение Франции к строительству и реконструкции железной дороги в Луганской области. Проектом предусматривается соединение восточной части региона с городами Рубежное и Старобельск.

В Минреинтеграции уточнили, что в данное время Мининфраструктуры вместе с Луганской облгосадминистрацией и «Укрзализныцей» ведет работу по подготовке ТЭО проекта. В предложениях французской стороны по налаживанию партнерства в железнодорожной и инфраструктурной отраслях одним из пунктов является возможное участие Франции в реализации этого проекта.