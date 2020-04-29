Индексация пенсий: В мае повышенные пенсии получат 8,4 млн человек

В мае государство проиндексирует пенсии 8,4 млн пенсионеров. Об этом сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная, передает Правительственный портал.

По словам главы Минсоцполитики, в мае для 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии людям, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Размер пенсии увеличится в среднем на 260 грн.

«В сложных условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий», – отметила Лазебная.

Соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины от 1 апреля 2020 года № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году». Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 года изменениях в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».