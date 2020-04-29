Угрожал молотком: В Краматорске мужчина ограбил магазин

В одном из магазинов Краматорска мужчина, угрожая продавщице молотком, забрал деньги из кассы. Подозреваемый вскоре был задержан. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.

«28 апреля около 16:00 в полицию позвонила обеспокоенная женщина – продавец магазина на улице Белгородской. Она сообщила, что в помещение зашел неизвестный и, угрожая молотком, завладел деньгами – 1000 грн из кассы. Забрав деньги, он сел на велосипед и уехал», – рассказали в полиции о подробностях инцидента.

Патрульные прибыли на место происшествия, пообщались с заявительницей и посетителями магазина, составили описание налетчика.

В течение 15 минут после этого на улице Украинской экипаж полицейских задержал мужчину, похожего по описанию, с признаками наркотического опьянения. По результатам проверки по имеющимся базам данных, оказалось, что он уже имел проблемы с законом.

Для выяснения других обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции.