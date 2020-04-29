Они «варятся» в этом котле: С детьми прифронтового Донбасса важно разговаривать о войне

С детьми, живущими в прифронтовой зоне Донбасса, обязательно нужно говорить о войне. Но также их нужно вывозить из данных районов хотя бы на время, чтобы показать иные возможности мира, мирных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорили участники онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

Представительница омбудсмена по правам человека по соблюдению прав ребенка и семьи Оксана Филипишина акцентировала, что с детьми нужно говорить о войне, но в зависимости от возраста, уровня развития ребенка. «Эти разговоры о войне должны быть индивидуальными», – сказала она.

Глава БФ «Голоса детей» Елена Розвадовская, работающая с детьми «серой зоны», отмечает, что такие беседы должны проводить в том числе профессиональны психологи: «Задача психолога – дать ребенку ресурс, чтобы он смог пережить реальность, которая намного сложнее, чем он ее себе представляет. Но к сожалению, специалистов в тех зонах не хватает. Поэтому обсуждение темы войны с ребенком ложится на родителей».

По ее мнению, родители не должны создавать для ребенка параллельную реальность, что довольно распространено в «прифронтовых» семьях. «Когда ребенок растает в условиях вооруженного конфликта, то от него нельзя скрыть войну. Но некоторые родители создают ребенку параллельную реальность, говоря, например, "это гром гремит". Но это тоже неверно. Вы создаете ребенку параллельную реальность, но он все равно столкнется с истинным миром, причем это может случится способом, который родитель не сможет предусмотреть и проконтролировать. Поэтому по мере подрастания ребенка отец, мать должны обязательно разговаривать с детьми о войне, об опасности и мерах предосторожности», – пояснила свою позицию Розвадовская.

Военный корреспондент Андрей Дубчак акцентировал, что дети из прифронтовых зон не должны быть «запечатаны» в зону войны, им обязательно нужно показывать иные мирные территории. «Меня часто спрашивают волонтеры, в том числе международные, – как помочь детям в прифронтовых зонах, что им туда привезти. Я же им отвечаю – вывозите детей из этих зон и показывайте им мир. Расширяйте их кругозор, чтобы они видели, что мир большой, и он не замыкается на одной Красногоровке, Марьинке и пр.», – отметил журналист.

Он акцентирует, что необходима именно государственная программа, а не просто усилия волонтеров, чтобы детям показывать не только Украину, но и вывозить их за пределы страны. «Ребенок должен видеть мир шире, чтобы он мог развиваться, чтобы у него были иные цели для дальнейшего продвижения по жизни. Потому что есть населенные пункты на Донбассе, куда вообще помощь не доходит, и дети просто "варятся" в этом котле войны с постоянными ограничениями: в посадку ходить нельзя – растяжки, туда ходить нельзя – мины. Это очень страшно», – сказал Дубчак.

Кинорежиссер Ирина Цилык – автор документального фильма о многодетной семье, живущей в Красногоровке – согласна, что этим детям нужно давать больше знаний о мире, о возможностях развития. «Мы повезли двух девочек из этой семьи Мирославу и Настю на международные кинофестивали, они с нами побывали в США, Германии. Они увидели эти прекрасные залы, зрителей, которые их о много расспрашивали. И у меня возникло ощущение, что это именно то, ради чего мы снимали свой фильм. Поэтому в прифронтовой Донбасс нужно вести знания и возможности для этих детей», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, в Украине наблюдается тревожная тенденция, когда переселенцы с детьми вынуждены возвращаться в опасные зоны Донбасса. Но нельзя осуждать семьи с детьми, решившие остаться в прифронтовой части Донбасса. Государство – не предложило им альтернативную жизнь, а осуждающим у экранов телевизора – не понять то, через что пришлось пройти этим людям и почему они вынуждены оставаться в опасной зоне.

Дети прифронтовой зоны вынуждены были адаптироваться к условиям войны, причем восприятие ними реальности отличается от понимания происходящего взрослыми. Но при этом каждый из ребят имеет психологическую травму.

Андрей Дубчак делал фоторепортажи о жизни детей в прифронтовой зоне. Отмечает, что ему, даже военкору, от увиденного было чрезвычайно сложно освещать эту тему. Кинорежиссер Ирина Цилык сняла документальный фильм о семье из Красногоровки – мама одна воспитывает 4-рых детей, которые решили сами снять фильм о своей жизни в войне.