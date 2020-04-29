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В Азовском море: Пограничники изъяли 2,2 километра браконьерских сетей

29.04.20 22:31
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Пограничники Донетчины передали представителям налоговой службы более 2,2 км браконьерских сетей, которые были изъяты во время несения службы в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

37 единиц запрещенных орудий лова длиной 2230 метров передали военнослужащие отдела пограничной службы «Мариуполь» и «Ялта» Донецкого пограничного отряда.

Отмечается, что такое количество незаконных орудий лова была обнаружена пограничниками только за один месяц – с начала апреля.

«Эти сети были переданы согласно порядку взаимодействия органов Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы при обнаружении признаков нарушений таможенных правил, а также обнаруженного имущества, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен», – говорится в сообщении.

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