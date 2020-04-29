Программа FinancEast: ЕС предоставил 123,5 миллиона гривен предпринимателям Донбасса

В рамках программы FinancEast ЕС предоставил 123,5 млн грн в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Программа FinancEast, финансируемая Европейским Союзом, объявила результаты первых 4-х месяцев работы – с декабря 2019 по апрель 2020 года.

Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

«Донецкая и Луганская области сейчас как никогда нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления. Уже есть хороший старт: с начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом», – отметил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Программу FinancEast реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекта «Поддержка Европейского Союза для востока Украины» и инициативы ЕС EU4Business. Европейский Союз выделил грант в размере 9,5 млн евро.

Как сообщается, с начала программы украинский партнер «Ощадбанк» предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 32 млн грн. Также партнер программы «ОТП Лизинг» профинансировал 43 инвестиционных проекта на общую сумму 176,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 91,5 млн грн.

Доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой – 42%.

Программа FinancEast завершится в 2022 году или раньше, если будут использованы все средства. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте.