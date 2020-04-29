Карантин: В Мариуполе некоторые мастера салонов красоты обслуживают клиентов «подпольно»

Из-за пандемии коронавируса в Мариуполе индустрия красоты почти замерла. Салоны закрыты, мастера сложили инструменты. Несмотря на штрафы, некоторые маникюрши все же рискуют принимать клиентов. Объясняют это единственным источником дохода, а также важности некоторых процедур, передает «Громадське радіо».

«Конечно, пока мы не работаем, а придерживаемся карантина. Поскольку у меня большинство клиентов носят наращенные ногти, а их не так просто снять, как гель-лак, я работала несколько дней в первую неделю карантина и на прошлой неделе», – говорит одна из мастериц ан условиях анонимности.

Женщина уверяет, что во время «запретной» работы усиленно дезинфицируют свои помещения – обработали не только столы и оборудование, но и пол, ручки дверей и выключатели.

А вот визажистка Юлия переживает, что спрос на ее услуги после карантина может снизиться: «Женщины требуют услуг наращивания ногтей или покрытие гель-лаком, тогда как макияжа не требует никто. Люди не проводят фотосессии, не женятся, нет каких-то крупных мероприятий. Мы ждали и надеялись на школьные выпускные вечера».

Для работы Юлия арендует помещение в одном из бизнес-центров города. Ни скидок, ни отсрочки арендной платы арендодатель не предоставил – девушка платит в полном объеме. Надеется, что в июне и июле карантин отменят, ведь в это время начинается свадебный сезон – самый прибыльный период.

Владелица небольшой студии красоты Валентина опасается, что после карантина может остаться без сотрудников. Одна мастерица уже решила вернуться к прежней работе на заводе. По офису арендодатели пошли на встречу – сейчас Валентина оплачивает только коммунальные услуги и охрану помещения.

Налоговые послабления, говорит женщина, помогли пока только морально: «Хочется верить, что это поможет до конца, но я честно заплатила налог все равно, как бы мне трудно не было. В страхе того, что один пообещал, другой не подписал, третий еще не додумал. В конце года проконсультируюсь».

Парикмахерша Елена арендует рабочее место в одном из салонов красоты. В период карантина арендную плату с него не требуют. Собственных ресурсов ей хватит на месяц – в мае девушка хотела бы приступить к работе. «Если салон красоты, в котором я работаю, не переживет времена карантина, то найти новое место работы будет не сложно. Но, честно говоря, не хотелось бы, поскольку я привыкла к этому салону, мне там комфортно, и мои клиенты тоже привыкли к удобному для них месту расположения», – говорит Елена.

Некоторые клиенты просили сделать стрижку у нее дома или приглашали к себе. Но Елена отказывается от таких предложений. Во-первых, это незаконно, во-вторых, говорит она, проводить парикмахерской процедуры дома достаточно неудобно.