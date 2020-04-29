Работу рынков на Донетчине будут проверять ежедневно

Представители Госпродпотребслужбы на местах будут ежедневно мониторить ситуацию на продовольственных рынках после их открытия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 апреля, рассказал первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области Владимир Кирилюк на ежедневном брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

«Разработан специальный опросник, он сегодня доведен до всех органов местной власти, до лабораторных центров, наших представителей в городах и районах. Каждый день ситуация будет мониториться, информация в управлениях в городах и районах будет накапливаться для того, чтобы давать представление Национальной полиции, если необходимо – прокуратуре, органам местной власти для принятия быстрого оперативного решения, что этот субъект не соответствует, не обеспечивает, а потому дальше такой рынок эксплуатировать нельзя», – пояснил Кирилюк.

По его словам, комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в городах и районах будут принимать быстрые оперативные решения и прекращать ненадлежащую практику в работе рынков.

Также Владимир Кирилюк напомнил, что для операторов рынков и тех, кто осуществляет деятельность, установлены штрафы и ответственность за нарушение противоэпидемиологических мероприятий.