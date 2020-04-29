Собрание машин, а не людей: В Мариуполе прошел автопробег в поддержку малого бизнеса (Фото, видео)

Сегодня, 29 апреля, в Мариуполе прошел автопробег в поддержку малого бизнеса.

Около полсотни мариупольских предпринимателей присоединились к всеукраинской акции-автопробегу, чтобы им разрешили работать во время карантина, передает «Громадське радіо».

На личных автомобилях они проехали по центральным улицам города, на авто прикрепили украинские флаги и плакаты «Не убивайте малый бизнес».

Фото Анны Прокопенко

«Я продаю солнцезащитные очки. Это сезонный товар. Фактически, то, что зарабатываю в апреле, кормит меня в течение года. Этот апрель мы не работали, где брать деньги – не знаю. Очки – не такая необходимость, как продукты, большого скопления людей при продажах нет. Если все будут в масках, можно спокойно придерживаться карантинных требований. Мы хотим привлечь внимание местной власти, чтобы они подали обращение в областную, центральную, чтобы нам разрешили работать», – рассказал организатор мариупольского автопробега Сергей Смахтин.

«Митинги нельзя проводить, поэтому мы проводим собрание машин, а не людей», – пояснил «Сайту города Мариуполя» предприниматель Александр Любимов.

Фото Анны Прокопенко

Среди участников автопробега не только предприниматели, но и их родные и друзья. «Я домохозяйка. По мне карантин не ударил. А мои родители торговали запчастями, сейчас сидят без работы, а тем временем в супермаркетах собираются толпы», – говорит Татьяна, которая пришла поддержать участников пробега.

Автопробег завершился у здания горсовета. К предпринимателям вышли заместители городского головы Сергей Орлов и Аркадий Мешков и приняли их обращение в работу.