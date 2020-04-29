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В МИД Германии рассказали, что будут обсуждать на видеоконференции Нормадского формата

29.04.20 18:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Главы МИД стран Нормандского формата во второй половине дня в четверг, 30 апреля, обсудят итоги саммита в Париже и COVID-19. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, передает «Интерфакс-Украина».

«Завтра во второй половине дня состоится уже объявленная министром Маасом (глава МИД ФРГ Гайко Маас – ред.) встреча министров стран Нормандского формата в виде видеоконференции. Во встрече помимо глав МИД Франции, России и Украины примет участие спецпосланник ОБСЕ посол Хайди Грау», – сказал Бройль.

По его словам, прежде всего, речь пойдет о последовательной реализации итогов встречи в Париже в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но также и о пандемии коронавируса, от которой страдает, в том числе, и восток Украины.

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