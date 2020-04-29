Не хотели везти без справки: В Мариуполе пьяный пассажир избил кондуктора и водителя автобуса

В Мариуполе пьяный пассажир избил кондуктора и водителя коммунального автобуса за то, что его отказывались везти его без справки. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель Мариупольского городского головы Сергей Захаров, передает «Сайт города Мариуполя».

Инцидент произошел утром 28 апреля на остановке «ул. 9 Авиадивизии».

Отмечается, что безработный пассажир в нетрезвом виде зашел в автобус маршрута «12-а» и грубо выражался. Документов на право проезда он с собой не имел.

Кондуктор отказала в праве проезда, в результате чего 29-летний мужчина стал нецензурно выражаться и ударил кондуктора по голове.

«Он нанес женщине телесные повреждения, после чего водитель заблокировал дверь автобуса. В этот момент пьяный пассажир пытался покинуть транспортное средство через окно», – рассказал Захаров.

Сбежать мужчине не удалось, что еще сильнее разозлило его. Он бросился на водителя, нанес ему ряд телесных повреждений.

На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили мариупольчанина в отделение.

Водителя автобуса увезла «скорая помощь», а кондуктору была оказана помощь на месте происшествия.

По словам заместителя городского головы Аркадия Мешкова, по данному факту было открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Дебоширу грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области на период карантина в большинстве городов ограничили работу общественного транспорта – проезд разрешен сотрудникам ведомств и предприятий, обеспечивающим базовые потребности населенных пунктов, такие пассажиры должны иметь при себе удостоверения или спецсправки.