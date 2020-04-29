Количество тестирований на COVID-19 в выходные не должно снижаться, – президент Зеленский

В выходные и праздничные дни количество тестирований на коронавирус не должно уменьшаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

Накануне майских праздников президент обратился с поручением к Министерству здравоохранения.

«В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а впоследствии не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается лишь для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 29 апреля, в Украине COVID-19 заболели 9866 человек, из них 672 ребенка и 1976 медицинских работников. Выздоровели 1103 человека. Также зафиксировано 250 летальных случаев.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.